Elektronische Tanzmusik zählt zu den erfolgreichsten Genres der Popmusik - und deutsche DJs spielen eine große Rolle. Beim belgischen "Tomorrowland"-Festival treten die Stars der Szene auf. Doch es geht längst nicht mehr nur um die Musik.

"Tomorrowland" ist so beliebt, dass die 400.000 Tickets jedes Jahr binnen einer Sekunde ausverkauft sind: Das Festival ist eines der weitweit größten Treffen für Fans von elektronischer Tanzmusik - und das ausgerechnet im kleinen Belgien. Am Freitag startete das Spektakel wieder in der Nähe von Antwerpen - und zeigt einmal mehr, was für ein riesiger Geschäftszweig die elektronische Musik inzwischen ist.

Neben mehr als tausend DJs erwarten die meist jungen Besucher Zirkusakrobaten, Feuerwerke, Konfettiregen, Go-Go-Tänzerinnen, Gourmet-Essen, Rauch speiende Riesendrachen und Jahrmarktbuden. Auch viele deutsche DJs wie Sven Väth, Felix Jaehn, Alle Farben oder Ben Klock werden beim "Tomorrowland" an den Reglern stehen. Denn deutsche Musiker prägen die Szene entscheidend mit. In der elektronischen Tanzmusik durchbrechen europäische Künstler die sonst übliche "angloamerikanische Dominanz" in der Popmusik, meint der Kulturwissenschaftler Thomas Hecken von der Universität Siegen.

"Deutsche DJs sind tatsächlich sehr erfolgreich in der Welt der internationalen DJs", sagt auch Ethan Baer, der Chef von "EDM.com", einem US-amerikanischen Blog für elektronische Tanzmusik. "EDM" ist die Abkürzung für "Electronic Dance Music" und beschreibt eine kommerziell ...

