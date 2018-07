Der Rohstoff Holz ist zuletzt wegen gewisser Vorwürfe von Umweltschutzorganisationen an einige wenige heimische Unternehmen in Rumänien und der Ukraine in die Öffentlichkeit gerückt. In Österreich selbst ist Holz und alle mit ihm zusammenhängenden Produkte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es geht um die Sägeindustrie, Papier- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...