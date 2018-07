Immer wieder haben American-Football-Spieler mit einem Kniefall gegen Rassismus demonstriert. Nun fordert der US-Präsident härtere Konsequenzen.

US-Präsident Donald Trump hat sich wieder in den Streit um Protest-Kniefälle von Football-Profis beim Abspielen der amerikanischen Nationalhymne eingeschaltet. In einem Tweet forderte er harte Konsequenzen für Spieler, die sich mit dieser Geste gegen soziale Missstände in Amerika wenden.

"Wer sich einmal hinkniet, soll raus aus dem Spiel. Beim zweiten Knien Saison-Aus/keine Bezahlung", schrieb Trump am Freitag. Er könne "es nicht fassen", ...

