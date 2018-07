Wegen des Zollstreits dürfte die Zukunft des globalen Handels im Mittelpunkt der G20-Konferenz stehen. Gastgeber Argentinien steckt gerade selbst in der Klemme und muss um Finanzhilfen bitten.

Inmitten des Handelsstreits zwischen den USA, China und der EU treffen sich die Finanzminister und Notenbankchefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Buenos Aires. Neben den offiziellen Themen wie der Zukunft der Arbeit und der Verbesserung der Infrastruktur dürfte es bei dem G20-Treffen am Samstag und Sonntag in der argentinischen Hauptstadt auch um den globalen Handel und die Regulierung von Kryptowährungen gehen.

"Wir befürchten, dass der Handelsstreit weiter eskaliert", sagte der Präsident der Schweizerischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...