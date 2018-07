Die Brexit-Verhandlungen kommen in entscheidenden Punkten nicht voran. Nur achteinhalb Monate vor dem EU-Austritt der Briten ist immer noch nicht sicher, ob die Sache einigermaßen glimpflich ausgeht.

Die Europäische Union hat den neuen Brexit-Plan der britischen Premierministerin Theresa May zurückhaltend aufgenommen. EU-Chefunterhändler Michel Barnier begrüßte am Freitag zwar Teile des sogenannten Weißbuchs aus London. Es blieben aber noch viele Fragen offen. Der irische Außenminister Simon Coveney sagte, er rechne nicht mit der vollen Zustimmung der EU zu allen Vorschlägen des Weißbuchs.

Barnier hatte sich am Donnerstag erstmals mit dem neuen britischen Brexit-Minister Dominic Raab beraten und unterrichtete am Freitag in Brüssel die EU-Minister aus den verbleibenden 27 Mitgliedsländern. Verschiedene Elemente des Weißbuchs öffneten den Weg für konstruktive Diskussionen, sagte Barnier ...

