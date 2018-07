In der Türkei fallen Lira und Aktienkurse wie Steine. Doch nach der Zinsentscheidung der Notenbank kommenden Dienstag könnte die Zeit für einen Einstieg in den riskanten Markt gekommen sein.

Galata, das alte italienische Viertel im europäischen Teil Istanbuls, zog bis vor Kurzem noch viele aufstrebende Türken und Ausländer an, die sich in der Stadt niederlassen wollten. Heute hängen an jedem dritten der Fin-de-Siècle-Bauten Plakate, auf denen "Kiralik" oder "Satilik" zu lesen ist: "Zu vermieten" oder "Zu verkaufen". Viele Ausländer verlassen die Stadt. Viele junge Türken ziehen zurück zu ihren Familien. Die Immobilienpreise fallen in Istanbul, trotz einer Inflation von mehr als zwölf Prozent.

Der wichtigste Aktienindex der Türkei, der ISE 100, hat dieses Jahr ein Viertel verloren. Hinzu kommen für ausländische Investoren währungsbedingte Wertverluste: Die türkische Lira hat seit Jahresanfang um ein Fünftel gegenüber dem Euro abgewertet; binnen drei Jahren hat sich der Wert der Lira glatt halbiert. Kurzum: Die Stimmung könnte schlechter kaum sein.

Antizyklische Anleger haben deshalb aufmerksam zur Kenntnis genommen, dass sich sowohl Lira als auch der Aktienmarkt zuletzt berappelten. Und längst nicht jeder hat Verluste zu beklagen. Vor dem Crash stieg der türkische Aktienleitindex, in den Krisenjahren nach dem versuchten Putsch, seit 2016 um 50 Prozent.

"Greife nie in ein fallendes Messer" - wer kennt diese Investorenweisheit nicht? Aber was, wenn das Messer bereits auf dem Boden läge? Gregor Holek, Aktienexperte für die Türkei und Südosteuropa bei der Raiffeisenbank in Wien, diagnostiziert eine ...

