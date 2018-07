LBRY Credits bietet einen dezentralen Markt für digitale Inhalte. Das Projekt Library Credits will die Blockkette nutzen, um Probleme des Urheberrechts und des Eigentums an digitalen Inhalten zu lösen. Es bietet eine globale und zensurresistente Plattform für Content-Ersteller, die ihre E-Books, Kunst, Musik, Videos etc. verkaufen wollen, ohne einen Vermittler bezahlen zu müssen. Alle in das LBRY-Netzwerk hochgeladenen Inhalte bleiben der Öffentlichkeit zugänglich.

LBRY Credits - Das Netflix ... (Robert Sasse)

