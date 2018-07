Roboter dringen in Branchen vor, die bisher kaum automatisiert wurden. Weil die Helfer immer günstiger werden, sind sie inzwischen auch für kleinere Mittelständler interessant.

Vorsichtig biegt Toru nach links ab. Er nähert sich einer Regalreihe, bleibt stehen, erkennt die bestellte Ware und fährt seinen Greifarm etwa zwei Meter nach oben. Dann streckt er ihn zu einem Schuhkarton aus, zieht die Kiste mit Saugnäpfen an und verstaut sie in seinem Inneren.

Wenn Toru durch die Gänge am Firmensitz von Magazino im Münchner Stadtteil Laim schleicht, erinnert er an einen schicken weißen Minigabelstapler mit gläsernem Fahrergehäuse - nur ohne Fahrer darin. Denn tatsächlich ist Toru ein Roboter, der sich selbstständig bewegen und Waren zu Bestellungen heraussuchen kann. Eine Art automatisierter Leiharbeiter quasi, der bereits für einige mittelständische Logistikbetriebe seinen Dienst verrichtet. "Toru fügt sich in eine für Menschen gemachte Umgebung ein und arbeitet dort mit", sagt Frederik Brantner, der vor vier Jahren im Münchner Westen das Start-up gegründet hat. Der Jungunternehmer baut den Roboter und beschäftigt inzwischen mehr als 100 Mitarbeiter.

Fleißige Helfer mit Greifarmen, die in einer Fabrik stehen und schweißen, gibt es bereits seit Jahrzehnten - auch in mittelständischen Unternehmen aus dem produzierenden Bereich. Jetzt aber werden die Roboter schlau und fügen sich in die Industrie 4.0: Sie lernen Bewegungsabläufe, zu denen bislang nur Menschen imstande waren, finden sich in einer vernetzten Welt zurecht und müssen nicht mehr in Käfige gesteckt werden, um niemanden zu gefährden. "Derzeit beginnt eine neue Automatisierungswelle, die vor allem auf künstlicher Intelligenz beruht", sagt Nadine Kammerlander, die den Lehrstuhl für Familienunternehmen an der Wirtschaftsuniversität WHU leitet.

Das belegen auch Ende Juni veröffentlichte Zahlen des Industrieverbands International Federation of Robotics: Demnach wurden im vergangenen Jahr weltweit mehr als 380.000 Industrieroboter verkauft - das sind fast 30 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Die meisten sind in der Automobilindustrie im Einsatz. Auch Unternehmen aus der Elektrotechnikindustrie sowie der Metallverarbeitung ordern immer mehr Roboter. Bisher haben vor allem Konzerne die zumeist noch teuren Maschinen eingesetzt. Doch die Helfer werden immer günstiger - und damit auch für Mittelständler erschwinglich.

In einer Werkstatt gleich neben dem Raum mit den Regalen in München schrauben die Mechatroniker von Magazino an Toru und seinem großen Bruder Soto. Letzterer kann nicht nur Schuhkartons, sondern auch größere Gegenstände erkennen und verladen. Mit den beiden Robotern möchte das Gründerteam um Frederik Brantner Logistikern die Lösung für eines ihrer drängendsten Probleme bieten. Wie eine Umfrage des Branchenverbandes zeigt, tun sich zwei Drittel der Unternehmen schwer, geeignete Mitarbeiter zu finden. Weil es körperlich anstrengend ist, sich zu den Regalbrettern zu strecken und zu bücken, melden sich die Arbeiter in Warenlagern auch häufiger krank als in anderen Berufen.

Geht es nach Brantner, dann federt ...

