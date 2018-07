Deutsche lieben Mischfonds. Europaweit haben Bundesbürger mit 47 Prozent sogar den größten Mischfondsanteil am Fondsvermögen. Grundsätzlich treffen die Anleger damit eine gute Entscheidung: Sie diversifizieren ihr Investment auf diese Weise über Regionen, Branchen und Anlageklassen hinweg und legen so die Grundlage für langfristigen Erfolg an...

