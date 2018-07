Zwei amerikanische Politologen haben in den Augen vieler das Buch der Stunde geschrieben. Es trägt den Titel "Wie Demokratien sterben" und ist ein Warnruf an Demokraten in unruhigen Zeiten.

Wir denken, Demokratien enden wie einst in Chile: Am 11. September 1973 putschte General Augusto Pinochet die demokratisch gewählte Regierung Salvadors Allendes aus dem Amt. Allende starb in seinem bombardierten Amtssitz und Chile versank für Jahre in einer blutigen Militärdiktatur. Doch dieses spektakuläre Bild vom Ende einer Demokratie, übermittelt durch Bilder eines rauchenden Präsidentenpalastes, ist überholt. Heute enden die meisten Demokratien nicht handstreichartig durch einen gewaltsamen Militärputsch, sondern zerbröckeln leise.

"Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die meisten demokratischen Zusammenbrüche nicht durch Generäle und Soldaten, sondern durch gewählte Regierungen verursacht worden", schreiben Steven Levitsky und Daniel Ziblatt in ihrem Buch "Wie Demokratien sterben". Tatsächlich ist es das Buch der Stunde. Zwar bezieht sich vieles, was die beiden US-Experten für Demokratiegeschichte hier beschreiben, auf die USA und den Aufstieg Trumps, doch leider muss man die Botschaft auch als Warnung an Europa verstehen. Denn eine ganze Reihe bedrohlicher, demokratiegefährdender Aspekte, die die beiden Autoren anführen, lassen sich inzwischen auch auf unserem Kontinent erkennen, ...

