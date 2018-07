Vergeltungszölle der EU sollen die Bourbon-Brennereien in der Republikaner-Hochburg Kentucky treffen und so die Stammwählerschaft gegen Präsident Trump aufbringen. Doch eine Rebellion bleibt aus.

Amir Peay, 41, streicht vorsichtig über die dunkle Holztheke im Empfangsraum der James E. Pepper-Destillerie. Der Betrieb in Lexington im US-Bundesstaat Kentucky soll glänzen, wenn in wenigen Tagen Besuchergruppen durch die hohe Industriehalle laufen, vorbei am Kupferkessel im Hauptraum, riesigen Gärbottichen im Obergeschoss und Eichenfässern mit frisch gebranntem Bourbon in den Lagerräumen. Süßlicher Duft von fermentiertem Mais mischt sich mit dem Geruch von frischem Beton. Handwerker erledigen den letzten Schliff. Peay baut hier das Fundament für seine Zukunft.

Eigentlich läuft es prächtig für Peay. Vor zwei Jahren hat der Mann mit dem kahl geschorenen Kopf die 1780 gegründete Bourbon-Marke gekauft und aufpoliert. Er hat sein Erspartes in die Firma gesteckt, sie aus der Pleite geführt. Peay lebt seinen American Dream mit achtbarem Erfolg. Cocktail-Bars schätzen den rauchigen Geschmack des Traditions-Bourbons: "Wir haben uns gut entwickelt." Doch seit Ende Juni belegt die Europäische Kommission seinen Mais-Schnaps mit einem Strafzoll von 25 Prozent. "Das ist ein Schlag in die Magengrube."

Die kleine Brennerei in Kentucky ist zum Spielball der Weltpolitik geworden. Die EU will Unternehmer wie Peay schädigen; sie sollen rebellieren gegen die Zollpolitik von Donald Trump, den US-Präsidenten zum Umdenken bewegen. Die Vergeltungszölle, die die EU als Reaktion auf die Stahl- und Aluminiumzölle der USA verhängt hat, sollen vor allem in Republikaner-Staaten Wucht entfalten. Und tatsächlich: Die Whiskey-Brenner im Südosten der USA sind verärgert. Doch noch mehr als hohe Zölle auf Bourbon-Whiskey fürchten die Betriebe den Zorn von Trump. Und so droht das europäische Verteidigungsbündnis in Kentucky seine Schlacht zu verlieren.

Dabei schien die Brüsseler Idee so genial. Allein 2017 exportierten die Hersteller aus Kentucky Bourbon im Wert von fast 200 Millionen Dollar in die EU - ein Plus von 23 Prozent gegenüber 2016. Das sind Peanuts im Vergleich zu den US-Exporten nach Europa von mehr als 280 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Aber als politisches Symbol ist der Whiskey, der aus mindestens 51 Prozent Mais-Getreide gebrannt wird, von unschätzbarem Wert. Vor rund 50 Jahren erklärte der US-Kongress den Bourbon zur einzigen Spirituose, die ihre Wurzeln allein in den Vereinigten Staaten hat. Der Kalkstein im Kentucky-Boden gibt dem Drink seinen einzigartigen Geschmack. Die Gärfässer aus Eichenholz dürfen nur einmal benutzt werden.

Nahe der James E. Pepper-Destillerie beginnt der Bourbon Trail, ein Netz teils verschlungener Straßen bis ins 130 Kilometer entfernte Louisville, an dem viele der bekanntesten Destillerien der Welt ihre Produktionsanlagen auf die grünen Wiesen gestellt haben. Branchenriesen wie Jim Beam und Wild Turkey produzieren hier, auch kleinere Top-Marken wie Willett und Angel's Envy. 95 Prozent der weltweiten Bourbon-Produktion stammt aus Kentucky - der Heimat von Trumps Stammwählern.

Auch einer der mächtigsten Männer in Washington kommt aus dem Bourbon-Staat: Mitch McConnell, Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat. Er vertritt seit 1985 Kentucky in der oberen Kongresskammer. In der Hauptstadt geht kaum etwas vorwärts, ohne dass McConnell es absegnet. Die EU hofft nun, ...

