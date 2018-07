Der von Trump provozierte Handelsstreit dominiert das G20-Treffen der Finanzminister. Europa und die USA geben sich demonstrativ gesprächsbereit - aber eine weitere Eskalation scheint nur eine Frage der Zeit.

Die Zeichen standen schon auf Konfrontation, da versuchte Steven Mnuchin auch noch lustig zu sein. Wenn es nach der Zahl der Anfragen für persönliche Gespräche ginge, sagte der US-Finanzminister, sei er sehr beliebt bei seinen Amtskollegen aus aller Welt. Worüber seine G20-Partner in Buenos Aires mit ihm reden wollten, musste Mnuchin nicht groß erklären. Es gibt momentan kein Treffen mit den USA auf internationaler Ebene, bei dem es nicht immer und immer wieder nur um eines geht: Handel, Handel, Handel.

Und so nutzten die anderen 19 Staaten das G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs in der argentinischen Hauptstadt an diesem Wochenende vor allem dazu, die USA an die Vorteile des Freihandels erinnern. "Ein regelbasierter, freier Handel ist besser als Protektionismus", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vor dem Treffen. Und man wird den Eindruck nicht los, er wird das noch viele Male wiederholen. Immer in der vielleicht naiven Hoffnung, dass sich gute Argumente irgendwann durchsetzen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hingegen hat bereits ausgerechnet, welche Folgen der Handelskonflikt zwischen den USA, der EU und China haben könnte. Im schlimmsten Falle könnte das weltweite Wirtschaftswachstum um einen halben Prozentpunkt niedriger ausfallen, warnte IWF-Chefin Christine Lagarde am Samstag in Buenos Aires.

Obwohl der Handelskonflikt schon das G20-Treffen im März und die G7-Runde Ende Mai überschattet hatte, konnten sich die Finanzminister bislang immer darauf berufen, eigentlich gar nicht zuständig zu sein. Handelsfragen? Das müssten federführend die Handels- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...