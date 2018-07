Wer die Commerzbank kaufen möchte, sollte zunächst die Zeichen der Zeit in den vergangenen Handelstagen studieren. Die Aktie hat zuletzt am Freitag immerhin einen Aufschlag von 0,6 % geschafft. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite hat der Wert derzeit einen charttechnischen Abwärtstrend erreicht, der fast seinesgleichen sucht. Die Aktie hat ausgehend vom Zwischenhoch bei fast 14 Euro in diesem Jahr Kurs von weniger als 9 Euro erreicht. Dabei gibt es jetzt eine minimale Bodenbildung, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...