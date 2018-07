Straubing (ots) - Ist Europa somit also schutzlos einem Chauvinisten ausgeliefert? So mag es scheinen, doch gibt es auch Mittel, die selbst einen so beratungsresistenten Zeitgenossen zur Besinnung bringen können. Eines ist der Schulterschluss mit all jenen, die ebenfalls auf Trumps Abschussliste stehen. Ein Beispiel ist der Handelsvertrag mit Japan, dem ähnliches mit China folgen sollte. Eine solche handelspolitische Allianz hätte das Zeug, die USA auf diesem Gebiet zu isolieren.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de