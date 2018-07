Nach teils herben Umsatzverlusten in den vergangenen Jahren schloss Bijou 2017 erneut mit einem Rückgang um knapp 3% auf 326,2 Mio € ab. Ein Grund dafür ist sicherlich auch das verkleinerte Filialnetz auf 1.060 Standorte sowie das schwache 4. Quartal. In Deutschland verbuchte Bijou einen Umsatzrückgang um 3,5%. Der anhaltende Frequenzrückgang in den deutschen Innenstädten stellt Bijou vor große Herausforderungen. Entsprechend verringerte sich das Segmentergebnis vor Steuern (EBT) um 7,4% auf ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...