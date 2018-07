Nach mehr als einem Jahr kehrt der afghanische Vizepräsident aus der Türkei zurück. Kurz nach der Landung detoniert eine Bombe, viele Menschen sterben.

Eine Explosion hat die Rückkehr des afghanischen Vizepräsidenten Abdul Raschid Dostum nach mehr als einem Jahr in der Türkei überschattet. Nach Dostums Ankunft am Sonntag in Kabul wurde das Flughafengelände von einer Detonation erschüttert. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, ein Angreifer habe am Flughafeneingang, wo sich Anhänger des Vizepräsidenten versammelt hatten, eine Bombe gezündet. Laut Polizei wurden mindestens 14 Menschen getötet und 60 weitere verletzt. Unter den Opfern seien sowohl Zivilisten als auch Sicherheitskräfte.

Lokale Medien berichteten, Dostums ...

