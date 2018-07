Freiburg (ots) - Offenbar sind die allermeisten bereit, den Preis zu bezahlen, den eine gute Versorgung von Pflegebedürftigen nun mal hat. Das gilt auch für die Millionen Bürger aus den geburtenstarken Jahrgängen der 60er-Jahre, von denen viele jetzt erleben, dass ihre Eltern Hilfe brauchen. Sie und ihre älteren Angehörigen wollen, dass Altenpflege das Megathema bleibt, das es endlich geworden ist. Sie werden deshalb genau darauf achten, was Spahn erreicht - ob beispielsweise trotz des Personalmangels, den es heute gibt, die 13000 zusätzlichen Pflegekräfte dazukommen, die der Minister in Aussicht stellt. http://mehr.bz/bof8346



