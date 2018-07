"Mittelbayerische Zeitung" zum Thema Putin:

"Auch außenpolitisch ist Putins Lage, mit etwas Distanz betrachtet, keineswegs so gut, wie es auf den ersten Blick scheint. Beispiel Syrien: In dem Bürgerkriegsland ist zwar gegen Moskau derzeit kein Frieden und auch kein neuer Staat zu machen. Aber je länger das russische Militär im Land bleiben muss, um den Status quo abzusichern, desto teurer wird der Einsatz - finanziell, aber auch politisch. Unter dem Strich also wird Putins Russland derzeit eine Stärke und Größe zugeschrieben, die es nur sehr bedingt hat. Es ist ein Scheinriese, der schrumpft, wenn man ihm näher kommt und genauer hinsieht."/be/DP/he

