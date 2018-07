"Freie Presse" zum G-20-Treffen:

"Der US-Finanzminister Steve Mnuchin hat auf dem G-20-Treffen am Wochenenden in Buenos Aires versöhnliche Signale gesendet. Ziel sei ein freier, offener und ausgeglichener Handel. Ob diese rhetorische Abrüstung allerdings auch bei Trump auf offene Ohren trifft, bleibt abzuwarten. Den Europäern wird derzeit nichts anderes übrig bleiben, als die eigenen Reihen einigermaßen geschlossen zu halten und den Amerikanern zu sagen, was sie zu verlieren haben, wenn der freie Welthandel und seine Institutionen zerstört werden."/be/DP/he

AXC0018 2018-07-23/05:36