Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FLÜSSIGGAS - Die Bundesregierung bringt den Bau eines ersten Hafens voran, um künftig das Flüssiggas LNG importieren zu können. Standort soll das schleswig-holsteinische Brunsbüttel sein. US-Präsident Trump würde dadurch auch ein Argument im Kampf gegen die russische Pipeline Nord Stream 2 verlieren. (Handelsblatt S. 6)

BUNDESWEHR - Das Verteidigungsministerium will mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz Daten analysieren, um Krisen und Kriege vorhersehen und besser einschätzen zu können. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Dabei sollen öffentliche Quellen und spezielle Datenbanken mit Geheimdienstinformationen abgeglichen werden. (SZ S. 5)

PFLEGEVERSICHERUNG - Der Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung könnte im kommenden Jahr stärker steigen als bislang bekannt. Hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im vergangenen Monat noch eine Anhebung des Beitragssatzes um 0,3 Prozentpunkte angekündigt, korrigierte er diese Zahl am Wochenende auf 0,5 Prozentpunkte nach oben. Die Pflegekassen hielten dies für nötig. (FAZ S. 15)

UNTERNEHMENSTEUERN - In der CSU wächst die Nervosität angesichts schlechter Umfragewerte weniger als drei Monate vor der Landtagswahl am 14. Oktober. Der Nachfolger von Markus Söder, Albert Füracker, will Akzente fern der Asylpolitik setzen: Der bayerische Finanzminister fordert im Handelsblatt-Interview niedrigere Steuern - vor allem für Unternehmen. (Handelsblatt S. 10)

BREXIT - Großbritannien hat angekündigt, die Austrittsrechnung von 44 Milliarden Euro für den Brexit erst zu begleichen, wenn ein Handelsabkommen mit der EU steht. "Es kann nicht sein, dass eine Seite ihren Teil der Abmachung einhält und die andere Seite nicht", sagte Brexit-Minister Dominic Raab der Zeitung Sunday Telegraph. (FAZ S. 1)

TARIFVERHANDLUNGEN - Die Tarifkonflikte in Deutschland werden härter, belegt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). In diesem Jahr gerieten mehr Lohnrunden aus den Fugen, vor allem die der Metaller. Sie war so konfliktreich wie seit anderthalb Jahrzehnten nicht mehr. Auch andere Gewerkschaften drehen auf. (FAZ S. 17)

July 23, 2018 00:09 ET (04:09 GMT)

