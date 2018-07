Sehr geehrte Leserinnen und Leser, eine Börsenweisheit sagt: "Politische politische Börsen haben kurze Beine." Seit Donald Trump scheint das nicht mehr so zu sein. Denn dafür hält der US-Präsident unserer Meinung nach die Märkte schon zu lange in Atem. Immer wieder sorgt er mit Irritationen für Verunsicherung. So bezeichnete Trump nach den Querelen mit Nordkorea den Diktator Kim Jong Un vor kurzem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...