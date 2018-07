The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 1I8 XFRA IE00B97C0C31 KIBO MINING PLC EO -,015 EQ01 EQU EUR N

CA SPFA XFRA IE00BFWFPY67 SPDR B.B.EM.LOC.BD UE.ACC EQ01 EQU EUR Y

CA 2I4 XFRA SE0000514408 TAGMASTER AB SK -,10 EQ01 EQU EUR N

CA 2F0 XFRA SE0010048884 FAGERHULT AB SK-,57 EQ01 EQU EUR N

CA 6Z4 XFRA US22663K1079 CRINETICS PHARM. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 5RT XFRA US78116T1034 RUBIUS THERAPEUT. DL-,001 EQ01 EQU EUR N