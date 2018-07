The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DZ9U923 DZ BANK IS.C10 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6667 NORDLB IS.S.1509 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0955784110 ACHMEA BANK 13/18 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA USN8540WAA29 TEVA P.FI.NL III 18/24 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1173845352 NIBC BANK 15/18 MTN BD02 BON EUR N