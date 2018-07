The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B014345 RAIF.BK INT. 18/25FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU0000018442 AUSTRALIA 2041 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0423233557 DT. BAHN FIN. 18/27 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0426621709 CIBC 18-23 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB5499 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P9D6 LBBW BONS BSKT 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA PTOTVMOE0000 PORTUGAL 18-25 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US06051GHK85 BANK AMERI. 18/24 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US06051GHL68 BANK AMERI. 18/24 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USU2100DAC75 BGC PARTN. 18/23 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US06051GHM42 BANK AMERI. 18/29 FLR BD03 BON USD N

CA WDPC XFRA US25468PCR55 DISNEY (WALT)CO.11/41 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US25468PCX24 DISNEY (WALT)CO.12/42 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US478375AR95 JOHNSON CONTR.INTL 16/26 BD03 BON USD N

CA XFRA US478375AS78 JOHNSON CONTR.INTL 16/45 BD03 BON USD N

CA XFRA US494550BU93 KINDER M.E.PARTNERS 2044 BD03 BON USD N

CA XFRA US90131HBL87 21ST CENTURY FOX AM.08/37 BD03 BON USD N

CA XFRA US912796QE26 US TREASURY BILL 10/25/18 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1837099842 DZ BANK IS.A949 DL BD03 BON USD N

CA XFRA XS1859531060 CONTOURGLOB.PWR HDGS18/23 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1859543073 CONTOURGLOB.PWR HDGS18/25 BD03 BON EUR N

CA 3CF XFRA CA13682P1027 CANAF INVESTMENTS EQ00 EQU EUR N

CA 8DA1 XFRA CA45780T2065 INPLAY OIL CORP. O.N. EQ01 EQU EUR N

CA 1QK XFRA ES0105287009 AEDAS HOMES S.A. EO 1 EQ01 EQU EUR N