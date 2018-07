Der zweitgrößte chinesische Onlinehändler JD.com will in Europa und Deutschland expandieren und Produkte an Endkunden verkaufen. Nach Unternehmensangaben will man nicht mehr nur Produkte von China nach Deutschland verkaufen, sondern die Produkte auch IN Europa verkaufen. Bis Ende des Jahres soll die Strategie zur Erschließung des Marktes stehen. Noch 2018 will man ein Büro in Deutschland eröffnen. Daneben soll ein Logistikzentrum in Frankreich und Deutschland aufgebaut werden. Und wenn man schon dabei ist - Übernahmen steht man auch sehr offen gegenüber.



