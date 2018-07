Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 73,01 US-Dollar. Das waren 6 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 9 Cent auf 68,17 Dollar.

Gegenseitige Drohungen zwischen Iran und den USA konnten den Ölpreisen keinen Auftrieb geben. Irans Präsident Hassan Ruhani drohte mit einer Blockade der Ölexportrouten am Persischen Golf. US-Präsident Donald Trump reagierte mit martialischen Worten. "Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden Konsequenzen von der Art zu spüren bekommen, wie sie wenige zuvor in der Geschichte erleiden mussten", schrieb er in der Nacht zum Montag auf Twitter.

Laut Händlern ist der Ölmarkt weiterhin von der Erwartung einer sinkenden Nachfrage aufgrund des eskalierenden Handelsstreits vor allem zwischen den USA und China geprägt. Auch ein Rückgang der Ölbohrlöcher in den USA trieb den Ölpreis vor dem Hintergrund nicht./tos/fba

AXC0042 2018-07-23/08:00