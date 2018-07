Amazon.com (WKN:906866) hat kürzlich das Datum für den nächsten Quartalsbericht festgelegt - und es steht vor der Tür. Der E-Commerce-Riese wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal nach Börsenschluss am 26. Juli veröffentlichen. Aufgrund eines Anstieg der Aktien um unglaubliche 82 % in den letzten 12 Monaten - 22 % allein in den letzten drei Monaten - haben die Investoren hohe Erwartungen. Das Unternehmen hat in letzter Zeit aus allen Rohren gefeuert. Im ersten Quartal stieg das Umsatzergebnis um 43 % und das Betriebsergebnis um 92 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Ergebnisse haben sowohl die Konsensschätzungen der Analysten als auch die ...

