Der Dax dürfte mit leichten Verlusten in die neue Börsenwoche starten. Banken und Broker erwarten das deutsche Börsenbarometer am Morgen 0,2 Prozent tiefer bei 12.526 Punkten. Angesichts drohender US-Strafzölle auf Autos aus Europa bereite die EU zusätzliche Strafzölle auf US-Produkte vor, berichtete die Bild am Sonntag am Wochenende.

