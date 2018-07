DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der langjährige CEO des Automobilkonzerns, Sergio Marchionne, muss aufgrund ernster Gesundheitsprobleme seinen Posten aufgeben. Der Leiter der Chrysler-Marke Jeep, der Brite Mike Manley, soll das Zepter des Gesamtkonzerns übernehmen. Marchionne hatte die Fusion von Fiat mit Chrysler einst auf den Weg gebracht und vollzogen. Der Verwaltungsrat des Unternehmens teilte mit, Marchionne sei nicht in der Lage, nach Komplikationen durch eine Operation Anfang des Monats auf seinen Posten zurückzukehren. Der Schritt kommt Monate vor dem geplanten Ausscheiden Marchionnes und nur wenige Wochen, nachdem er eine Strategie bis 2022 zur Steigerung des weltweiten Umsatzvolumens und der Ertragskraft des Unternehmens angekündigt hatte. Marchionnes Chefposten bei der italienischen Luxusmarke Ferrari wird aufgeteilt: Vorstandschef wird Board-Mitglied Louis Carey Camilleri, der bislang als Chairman den Tabakkonzern Philip Morris führte. Chairman wird Elkann. AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q, Eindhoven

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q, Dublin

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H,

Clermont-Ferrand

18:00 AT/AMS AG, Ergebnis 2Q, Schloss Premstätten

22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q, Mountain View

DIVIDENDENABSCHLAG

Ecotel Communication 0,13 EUR KAP Beteiligungs AG 2,00 EUR Mutares 1,00 EUR Enel 0,132 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) PROGNOSE: -0,6 zuvor: -0,5 - US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

12:00 BE/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2028 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2037 Auktion 2,15-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2066 im Gesamtvolumen von 3,1 Mrd bis 3,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.796,00 -0,17 Nikkei-225 22.394,96 -1,33 Schanghai-Comp. 2.854,92 0,91 DAX 12.561,42 -0,98 DAX-Future 12.537,50 -1,03 XDAX 12.550,59 -1,02 MDAX 26.573,20 -0,59 TecDAX 2.878,90 0,33 EuroStoxx50 3.460,03 -0,33 Stoxx50 3.098,75 -0,02 Dow-Jones 25.058,12 -0,03 S&P-500-Index 2.801,83 -0,09 Nasdaq-Comp. 7.820,20 -0,07 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,46 -68

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,63 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,37 0,37 -0,06 USA 2 Jahre 2,59 2,59 0,70 USA 10 Jahre 2,89 2,90 0,48 Japan 2 Jahre -0,11 -0,13 0,03 Japan 10 Jahre 0,08 0,03 0,03

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit leichteren Kursen dürften die europäischen Aktienmärkte laut Marktteilnehmern in die neue Woche starten. DAX und Euro-Stoxx-50 werden zunächst in Richtung der Tiefststände vom Freitag erwartet. "Die Risiko-Aversion bleibt erst einmal hoch", sagt ein Marktteilnehmer. Der Handelsstreit belastet weiterhin die Stimmung, nachdem IWF-Chefin Lagarde vor gravierenden Folgen für die Weltwirtschaft gewarnt hat. Das weltweite Wirtschaftswachstum könne dadurch einen halben Prozentpunkt geringer ausfallen - ein Minus von 368 Milliarden Euro.

Rückblick: Etwas leichter - Hauptgrund für die Verluste war die wieder zurückgekehrte Furcht vor einer Eskalation im Handelsstreit. Laut Aussagen von US-Präsident Donald Trump sind die USA nun bereit, Zölle auf Einfuhren aus China im Volumen von 500 Milliarden Dollar - und damit praktisch sämtliche Importe - zu erheben. Der Sektor der europäischen Rohstoffwerte verlor 1,9 Prozent und sank damit fast so stark wie der der Automobilwerte, für den es um 2,1 Prozent nach unten ging. Der Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt dürfte den Rohstoffhunger bremsen, auch Automobilhersteller leben von freien Märkten in einer globalisierten Welt. Nach besser als erwartet ausgefallenen Umsatzzahlen für das zweite Quartal ging es für Hermes in Paris um 0,5Prozent nach oben. Stora Enso brachen in Helsinki um 13,5 Prozent ein, nachdem die Gewinnerwartung verfehlt worden war. Stora führte Wachstumsprobleme an, weil in Skandinavien die Bäume knapp werden.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Vor allem die Gewinner der vergangenen Tage mussten Federn lassen: So standen Autowerte wegen ihrer Exponiertheit für den internationalen Handel unter Druck. Auch die Zulieferer gerieten unter die Räder; Continental verloren 2 Prozent, Hella 2,9 Prozent oder Elringklinger 3,7 Prozent. Thyssenkrupp, die in den vergangenen Tagen von Spekulationen über eine Zerschlagung profitierten, gaben 3,1 Prozent ab. Tagesgewinner waren RWE, für die es nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch Morgan Stanley um 1,3 Prozent nach oben ging. Morphosys setzten ihren Höhenflug fort und stiegen um weitere 2,6 Prozent. Die globale Lizenzvereinbarung mit Novartis für einen Antikörper und die damit verbundenen Ertragsaussichten wurden als "Game Changer" betrachtet. Auch Evotec setzten die jüngste Aufwärtsbewegung fort und gewannen 4,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler von Lang & Schwarz sprach von einigen auffallenden Bewegungen bei Aktien von Unternehmen, über die es aber keine neuen Nachrichten gab. So legten Rib Software 1,5 Prozent zu, SGL Carbon stiegen um 4 Prozent, während Sixt Stämme 1 Prozent nachgaben.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Der Handelskonflikt zwischen den USA und anderen Ländern hat die Stimmung an der Wall Street am Freitag gedämpft. Größerer Verkaufsdruck war aber nicht zu beklagen, auch weil einige Aktien vom schwächelnden Dollar profitierten, nachdem US-Präsident Donald Trump vor einem zu hohen Greenback gewarnt hatte. Zudem hat er seine Kritik an China wiederholt und im Zollstreit nachgelegt. Schlumberger ist im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, die Aktie drehte aber ins Minus und verlor 1,2 Prozent. Die Zahlen von General Electric kamen nicht gut an, auch wenn der Gewinn nicht so drastisch zurückgegangen ist wie befürchtet. Der Kurs sank um 4,4 Prozent. Baker Hughes hat die Gewinnerwartungen verfehlt, aber einen zuversichtlichen Ausblick geliefert. Die Aktie legte 0,7 Prozent zu. Ähnlich Honeywell, die einen sinkenden Gewinn verbucht, aber die Umsatzprognose erhöht hat. Die Aktie rückte um 3,8 Prozent vor. Microsoft hat von seinem boomenden Cloud-Geschäft profitiert und die Erwartungen übertroffen. Die Aktie stieg um 1,8 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 18.16 Uhr EUR/USD 1,1738 +0,1% 1,1725 1,1708 EUR/JPY 130,17 -0,3% 130,58 130,83 EUR/CHF 1,1629 -0,1% 1,1636 1,1642 EUR/GBR 0,8927 -0,1% 0,8932 0,8929 USD/JPY 110,91 -0,4% 111,36 111,76 GBP/USD 1,3149 +0,2% 1,3129 1,3113 Bitcoin BTC/USD 7.650,87 +3,1% 7.423,96 7.483,68

Der Dollar schwächelte auf breiter Front, nachdem US-Präsident Donald Trump vor einem zu hohen Dollarkurs gewarnt hatte. Bereits am Vortag hatte er den Dollar in einem anderen Interview schwach geredet. Der Euro notierte zuletzt in den USA bei rund 1,1725 Dollar nach 1,1650 am späten Donnerstag. Zum Yen sackte der Dollar bis auf 111,50 ab und weitet die Verluste am frühen Montag weiter aus. Der Yen werde gestützt von vagen Spekulationen über eine straffere japanische Geldpolitik, heißt es.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 70,46 0% 0,00 +18,6% Brent/ICE 73,00 73,07 -0,1% -0,07 +13,1%

Die Ölpreise profitierten von der Abwertung des Dollar, wenngleich Trumps jüngste Verbalattacke gegen China Befürchtungen weckte, dass als Folge des Handelskonflikts die Nachfrage nach Öl zurückgehen könnte. Allerdings hatte Saudi-Arabien am Donnerstag zugesichert, dass es den Markt nicht mit Öl überschwemmen werde, womit die Angst vor einem Überangebot zerstreut wurde. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 1,4 Prozent auf 70,46 Dollar. Brentöl legte um 0,5 Prozent auf 72,95 Dollar zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.232,73 1.231,94 +0,1% +0,79 -5,4% Silber (Spot) 15,52 15,52 -0,0% -0,00 -8,4% Platin (Spot) 827,40 826,75 +0,1% +0,65 -11,0% Kupfer-Future 2,74 2,75 -0,3% -0,01 -17,8%

Gold erholte sich deutlich. Der Preis für eine Feinunze stieg um 0,6 Prozent auf 1.231 Dollar, hauptsächlich getrieben vom schwächeren Dollar. Dieser verbilligt Gold und andere Rohstoffe, die in der US-Währung bezahlt werden, für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Außerdem hat Gold in jüngster Zeit kräftig an Wert eingebüßt.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

BREXIT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 23, 2018 01:36 ET (05:36 GMT)

Vor seinem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas hat der neue britische Chefdiplomat Jeremy Hunt die Verbundenheit seines Landes zu Deutschland betont, zugleich aber "mehr Flexibilität" in den Brexit-Verhandlungen gefordert. Hunt ist ein Befürworter des Brexits. Den Verhandlungsansatz der EU gegenüber seinem Land hatte er kürzlich als "arrogant" kritisiert. Unterdessen kündigte Großbritannien an, die Austrittsrechnung erst zu begleichen, wenn ein Handelsabkommen mit der EU steht. "Es kann nicht sein, dass eine Seite ihren Teil der Abmachung einhält und die andere Seite nicht", sagte der neue Brexit-Minister, Dominic Raab.

G20-TREFFEN

Die Finanzminister haben vor Risiken für die Weltwirtschaft durch Handelsstreitigkeiten und wachsende geopolitische Spannungen gewarnt. Das globale Wirtschaftswachstum sei "robust", kurz- und mittelfristige Risiken hätten aber zugenommen, warnten sie in ihrer gemeinsamen Abschlusserklärung. Die USA wurden in der Erklärung nicht erwähnt. Die Warnungen waren deutlicher als noch in der Abschlusserklärung des G20-Treffens im März. IWF-Chefin Christine Lagarde warnte angesichts der Handelskonflikte mit den USA vor gravierenden Folgen für die Weltwirtschaft. US-Finanzminister Steven Mnuchin verteidigte die umstrittene Handelspolitik seines Landes und versicherte, Washington verfolge keinen protektionistischen Kurs. Er bekräftigte seine Haltung, wonach die USA lediglich einen "ausgeglicheneren Handel" mit anderen Ländern wollten.

GRIECHENLAND

Die Ratingagentur Fitch sieht Chancen für eine höhere künftige Bonitätsbewertung Griechenlands und nimmt den Ausblick auf "positiv". Die Einstufung ist weiterhin "B+".

POLITIK DEUTSCHLAND

In der Debatte um das geplante Fachkräfte-Einwanderungsgesetz hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil dafür plädiert, Bewerber aus besonders nachgefragten Berufen wie der Pflege eine befristete Einreise zum Zweck der Arbeitssuche zu gestatten.

IMMOBILIENMARKT DEUTSCHLAND

Am Immobilienmarkt deutet sich eine Abschwächung des Preisbooms an. Der vom Hamburger Marktforschungsinstitut F+B Forschung und Beratung berechnete Wohnindex stieg im zweiten Quartal dieses Jahres um 1,6 Prozent, nach einem Plus von 2,6 Prozent in den ersten drei Monaten, wie "Welt am Sonntag" berichtet.

DEUTSCHE POST

Post-Chef Frank Appel hat laut "BamS in einer internen Konzernzeitschrift seine eigenen Mitarbeiter kritisiert. "Wir arbeiten nicht wirklich als ein Team - und das beziehe ich auf alle Ebenen", so Appel demnach. Der Manager verlangte einen "Kulturwandel" und forderte von seinen Beschäftigten: "Jeder Einzelne muss Verantwortung für seinen Bereich übernehmen, Dinge infrage stellen und gegebenenfalls verändern." Ein Sprecher der Deutschen Post sagte Dow Jones Newswires, dass die Interpretation des Berichts "völlig abwegig" sei. Appel rufe alle Mitarbeiter ausschließlich dazu auf, gemeinsam an den geplanten Verbesserungen von Produktivität und Ertrag des Unternehmensbereiches Post - eCommerce - Parcel (PeP) mitzuarbeiten. Das Interview habe nach der Gewinnwarnung der Post darauf abgezielt, den Mitarbeitern die Dinge zu erklären. Daraus abzuleiten, der Post-Chef "gehe auf seine Mitarbeiter" los, sei mehr als befremdlich, so der Sprecher weiter.

THYSSEN

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will eine aktivere Rolle in der Krise um Thyssenkrupp übernehmen. "Als Mitglied im Kuratorium der Krupp-Stiftung, vor allem aber als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, werde ich jetzt erneut mit allen Akteuren sprechen, um den Zukunftsprozess von Thyssenkrupp aktiv zu begleiten", kündigt er in der "Welt am Sonntag" an. Auch die Bundespolitik meldete sich. Arbeitsminister Hubertus Heil sagte: "Wir beobachten die Situation von Thyssenkrupp intensiv und mit zunehmender Sorge." Er führe daher regelmäßig Gespräche mit der IG Metall und den Betriebsräten. Der Dax-Konzern steckt nach den Rücktritten von Vorstandschef Heinrich Hiesinger und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich Lehner bei gleichzeitigen Angriffen aktivistischer Investoren in Turbulenzen.

AIRBUS

Vorstandschef Tom Enders hat die Tür zu einer Fusion des Düsenjägergeschäfts des Luft- und Raumfahrtkonzerns mit dem von BAE Systems geöffnet. Der "Sunday Times" sagte er, es sei an der Zeit, sich ernsthaft mit der Konsolidierung und Zusammenführung der Anstrengungen zu einem einzigen Programm zu befassen.

WINDELN.DE

trennt sich von einem Verlustbringer und verkauft ihre osteuropäische Gesellschaft Feedo Sp. Im Geschäftsjahr 2017 verbuchte Feedo einen Umsatz von 23,7 Millionen Euro, ein bereinigtes EBIT von minus 3,4 Millionen Euro und einen negativen operativen Cashflow von 3,3 Millionen Euro.

ATOS

kauft für 3,4 Milliarden Dollar seinen US-Wettbewerber Syntel. Die Franzosen erhalten damit Zugang zu einigen der größten US-Finanzdienstleistern, die zum Kundenkreis von Syntel gehören. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 14 Prozent auf den durchschnittlichen Syntel-Aktienkurs der vergangenen 30 Tage. Die Transaktion soll ab 2021 jährliche Kostensynergien von 120 Millionen Dollar ermöglichen.

PHILIPS

hat einen durchwachsenen Zweitquartalsbericht vorgelegt, die Ziele für die Zeit bis 2020 aber bestätigt. Der Umsatz schrumpfte marginal auf 4,288 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis stieg er aber um 4 Prozent. Der Auftragseingang legte auf vergleichbarerer Basis um 9 Prozent zu. Der operative Gewinn kletterte zwar auf 298 von 252 Millionen Euro. Weil die abgespaltenen Aktivitäten mit Licht und Autoteilen aber nichts mehr zum Ergebnis beitrugen, blieben unter dem Strich nur 2 Millionen Euro. Das Medizintechnikgeschäft Diagnosis & Treatment steigerte den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 8 Prozent und den Auftragseingang zweistellig.

RYANAIR

Hohe Personal- und Treibstoffkosten haben Ryanair im ersten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch um rund ein Fünftel beschert. Europas größter Billigflieger hält dennoch an die Zielen für das Gesamtjahr fest. Ryanair meldete einen Nettogewinn von 318,5 Millionen Euro nach 397,1 Millionen in der Vorjahresvergleichszeit. Analysten hatten einen noch stärkeren Rückgang auf 312,4 Millionen Euro erwartet. Die Einnahmen stiegen um 9 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Insgesamt wurden 37,6 Millionen Passagiere befördert, 7 Prozent mehr als im Vorjahr.

WPP

hat Kreisen zufolge Gespräche über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an seinen Aktivitäten in China geführt. Demnach strebt WPP eine Beteiligung der chinesischen Konzerne Tencent und Alibaba an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2018 01:36 ET (05:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.