Die PVA TePla AG übernimmt renommiertes Software Unternehmen DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Die PVA TePla AG übernimmt renommiertes Software Unternehmen 23.07.2018 / 08:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die PVA TePla AG übernimmt renommiertes Software Unternehmen Die PVA TePla Gruppe verstärkt sich mit der SPA Software Entwicklungs GmbH aus Coburg, einem Spezialisten für Software und Automatisierung in der Halbleiter-Industrie. Mit dieser Übernahme wird für die weitere strategische Entwicklung der PVA TePla Gruppe ein wichtiger Schritt nach vorne gemacht. Das 1989 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und bedient weltweit Kunden mit spezifischen Software-Programmen für Automatisierung von Produktionsanlagen und Bilderfassung mit zugehörigen Auswertungen. Auch komplette Anlagen für die hochgenaue Messtechnik bietet das Unternehmen namhaften Firmen der Halbleiterbranche. PVA TePla Analytical Systems GmbH, Hersteller von Ultraschallmesssystemen, verfügt seit Jahren über gute Geschäftsbeziehungen mit dem Softwareentwickler. "Wir verstärken uns mit der SPA GmbH erheblich in wichtigen Bereichen der Softwareentwicklung und der Automatisierung", sagt der Vorstand für Produktion und Technologie der PVA TePla AG, Oliver Höfer. "Die Ansprüche unserer Kunden an Automatisierung und Standardisierung steigen rasant an. Wir wollen das Unternehmen SPA zügig ausbauen: Zum einen soll die Stammkundschaft von SPA verstärkt bedient werden, zum anderen können auch unsere Tochtergesellschaften verstärkt vom Software-Knowhow profitieren." Der Gründer und Geschäftsführer Georg Sauer freut sich: "Mit den Verkauf an eine etablierte, mittelständisch geführte Hightech-Unternehmensgruppe geben wir unser Unternehmen in gute Hände. Unsere Märkte ergänzen sich, wir haben gemeinsame Kunden, was zu Synergien führen wird, die nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen werden." Georg Sauer steht dem Unternehmen für mindestens zwei weitere Jahre als Geschäftsführer zur Verfügung. "Mit den SPA Technologien werden wir noch schneller und flexibler unsere Produkte in laufende Halbleiterproduktionsprozesse bei Kunden einbringen können. Das ist ein bedeutender strategischer Schritt für die gesamten Unternehmensgruppe, der uns langfristige Wettbewerbsvorteile sichert", sagt Alfred Schopf, Vorstandsvorsitzender der PVA TePla AG. "Auch für die SPA selbst bieten sich mit der PVA Unternehmensgruppe im Rücken sehr gute Erfolgschancen." Die PVA TePla AG übernimmt das Unternehmen rückwirkend zum 1. Januar 2018. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Dr. Gert Fisahn Investor Relations PVA TePla AG Tel: +49(0)641/68690-400 gert.fisahn@pvatepla.com 23.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Telefon: 0641/686900 Fax: 0641/68690800 E-Mail: info@pvatepla.com Internet: www.pvatepla.com ISIN: DE0007461006 WKN: 746100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 706833 23.07.2018

