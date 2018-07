Der Platinpreis hatte im Februar ein Jahreshoch bei 1.079,18 USD markiert und danach gab es zunächst einen Absturz in den Bereich um 913,00 USD. Danach gab es eine Gegenbewegung bis auf 932,50 USD bevor der Platinpreis bis zum 18.Mai erneut in den Keller auf 880,00 USD nach unten knallte. Danach begab sich der Platinpreis in eine Seitwärtsbewegung und mit dem Bruch der 880,00-USD-Marke ging es eine weitere Etage tiefer bis in den Bereich von 806,00 ...

