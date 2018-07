Baar - Der seit diesem Jahr an der Schweizer Börse SIX kotierte Logistikdienstleister Ceva hat im ersten Halbjahr 2018 sein operatives Ergebnis verbessert. Dies gibt das Unternehmen im Rahmen einer Publikation provisorischer Resultate am Montag bekannt. Im Rahmen der Refinanzierung eines Grossteils der bestehenden Kreditfazilitäten kündigte das Unternehmen ausserdem eine Privatplatzierung neuer Anleihen an.

Konkret erwartet das Unternehmen für das per 30. Juni 2018 abgeschlossene Quartal ein Umsatzwachstum von 7,3 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Zu konstanten Wechselkursen fällt der Wert etwas tiefer aus, doch kann das Unternehmen trotzdem noch mit 5,1 Prozent wachsen.

Das operative Ergebnis auf Stufe EBITDA habe für das zweite Quartal derweil ungefähr 77 Millionen Euro betragen - 7 Millionen mehr als in der Vorjahresperiode. Die entsprechende Marge verbesserte sich zu konstanten Wechselkursen laut der provisorischen Ergebnisse um 30 Basispunkte auf schätzungsweise 3,6 Prozent. "Wir haben Fortschritte bei unserer Produktivität, ...

