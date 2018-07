Der südkoreanische Abgeordnete Roh Hoe Chan ist tot. Er sprang laut einem Bericht von einem Gebäude. Die Polizei ermittelte gegen ihn wegen Korruptionsverdachts.

