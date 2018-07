Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der französische IT-Dienstleister Atos kauft für 3,4 Milliarden Dollar seinen US-Wettbewerber Syntel. Die Franzosen erhalten damit Zugang zu einigen der größten US-Finanzdienstleistungsunternehmen, die zum Kundenkreis von Syntel gehören. Das US-Unternehmen erzielt mit 23.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 1 Milliarde Dollar und eine Marge von 24 Prozent. Das soll den Atos-Gewinn je Aktie im kommenden Jahr mit einer zweistelligen Rate wachsen lassen, teilten die Franzosen mit.

Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 14 Prozent auf den durchschnittlichen Syntel-Aktienkurs der vergangenen 30 Tage. Die Transaktion soll ab 2021 jährliche Kostensynergien von 120 Millionen Dollar ermöglichen. Hinzu sollen Umsatzsynergien von 250 Millionen Dollar kommen. Syntel unterstützt die Fusion mit dem französischen Wettbewerber.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:02 Alphabet Inc, Ergebnis 2Q, Mountain View

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.796,00 -0,17% Nikkei-225 22.378,02 -1,41% Hang-Seng-Index 28.258,53 +0,12% Kospi 2.272,01 -0,75% Shanghai-Composite 2.847,67 +0,65% S&P/ASX 200 6.231,30 -0,87%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen in Ostasien und Australien weisen zu Wochenbeginn keine einheitliche Tendenz auf. Zwar lastet übergeordnet weiter der Handelsstreit auf den Aktienmärkten der Region, doch haben sich die Börsen in Schanghai und Hongkong bis zum Mittag (Ortszeit) dessen ungeachtet in positives Terrain vorgearbeitet. Die südkoreanische Börse hat ihre Verluste halbiert. In Tokio und Sydney liegen die Kurse dagegen noch deutlich in negativem Terrain. In Tokio belastet die deutliche Aufwertung der japanischen Landeswährung zum US-Dollar. Der als Fluchtwährung beliebte Yen profitiert davon, dass der US-Präsident im Zollstreit mit China nochmals nachgelegt hat: Donald Trump drohte am Freitag, chinesische Waren im Wert von 500 Milliarden US-Dollar mit Strafzöllen zu belegen. Zudem kamen am Wochenende Spekulationen auf, dass die japanische Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik überdenken könnte. Nutznießer der Spekulationen auf steigende japanische Zinsen sind Finanzwerte, die in Tokio gegen die negative Tendenz zulegen. Unter anderem gewinnen Mitsubishi UFJ 3,8 Prozent, Mizuho Financial Group 3 Prozent und Nomura 1,4 Prozent. In Schanghai stützt laut Händlern, dass China die Vorschriften für den Verkauf bestimmter renditeträchtiger Anlageprodukte am Wochenende gelockert hat. Das habe Befürchtungen zerstreut, dass der chinesische Finanzsektor strenger reguliert werden könnte. Überdies hat die chinesische Notenbank am Montag den Banken des Landes über eine mittelfristige Kreditfazilität 502 Milliarden Yuan zur Verfügung gestellt.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Lifepoint Health haben am Freitag im nachbörslichen Handel einen Sprung um über 40 Prozent nach oben gemacht. Auslöser war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Private-Equity-Gesellschaft Apollo Global Management den Klinikbetreiber kaufen will. Die Verhandlungen seien schon weit fortgeschritten, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise. Die Übernahme könnte mit 6 Milliarden Dollar einschließlich Schulden bewertet werden. Kurz vor 20.00 Uhr Ortszeit New York notierten Lifepoint Health 40,5 Prozent höher bei 67,25 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.058,12 -0,03 -6,38 1,37 S&P-500 2.801,83 -0,09 -2,66 4,80 Nasdaq-Comp. 7.820,20 -0,07 -5,10 13,28 Nasdaq-100 7.350,23 -0,03 -2,13 14,91 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 817 Mio 733 Mio Gewinner 1.374 1.771 Verlierer 1.547 1.185 Unverändert 136 112

Knapp behauptet - Der Handelskonflikt zwischen den USA und anderen Ländern hat die Stimmung an der Wall Street am Freitag gedämpft. Größerer Verkaufsdruck war aber nicht zu beklagen, auch weil einige Aktien vom schwächelnden Dollar profitierten, nachdem US-Präsident Donald Trump vor einem zu hohen Greenback gewarnt hatte. Zudem hat er seine Kritik an China wiederholt und im Zollstreit nachgelegt. Schlumberger ist im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, die Aktie drehte aber ins Minus und verlor 1,2 Prozent. Die Zahlen von General Electric kamen nicht gut an, auch wenn der Gewinn nicht so drastisch zurückgegangen ist wie befürchtet. Der Kurs sank um 4,4 Prozent. Baker Hughes hat die Gewinnerwartungen verfehlt, aber einen zuversichtlichen Ausblick geliefert. Die Aktie legte 0,7 Prozent zu. Ähnlich Honeywell, die einen sinkenden Gewinn verbucht, aber die Umsatzprognose erhöht hat. Die Aktie rückte um 3,8 Prozent vor. Microsoft hat von seinem boomenden Cloud-Geschäft profitiert und die Erwartungen übertroffen. Die Aktie stieg um 1,8 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,60 1,7 2,58 139,7 5 Jahre 2,77 3,6 2,74 84,7 7 Jahre 2,85 5,1 2,80 60,2 10 Jahre 2,90 5,6 2,84 45,1 30 Jahre 3,03 7,2 2,96 -3,7

Staatsanleihen waren trotz der Gefahr einer Eskalation des Handelsstreits nicht gefragt. Ofenbar wurde Trumps Attacke auf zu hohe Zinsen am Markt nicht als zielführend gesehen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 6 Basispunkte auf 2,90 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1730 +0,0% 1,1725 1,1649 -2,4% EUR/JPY 130,18 -0,3% 130,58 131,00 -3,8% EUR/GBP 0,8926 -0,1% 0,8932 0,8952 +0,4% GBP/USD 1,3141 +0,1% 1,3129 1,3013 -2,8% USD/JPY 110,98 -0,3% 111,36 112,46 -1,4% USD/KRW 1127,95 0% 1127,95 1135,25 +5,7% USD/CNY 6,7622 -0,1% 6,7709 6,7844 +3,9% USD/CNH 6,7767 -0,1% 6,7818 6,7954 +4,0% USD/HKD 7,8486 -0,0% 7,8495 7,8486 +0,5% AUD/USD 0,7422 +0,0% 0,7419 0,7368 -5,1% NZD/USD 0,6816 +0,2% 0,6800 0,6762 -4,0% Bitcoin BTC/USD 7.647,52 +3,0% 7.423,96 7.456,49 -44,0%

Am Devisenmarkt erholte sich der Euro weiter, nachdem US-Präsident Donald Trump vor einem zu hohen Greenback gewarnt hatte. Bereits am Vortag hatte er den Dollar in einem anderen Interview schwach geredet. Der Euro notierte bei rund 1,1725 Dollar nach 1,1650 am späten Donnerstag

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,14 68,26 -0,2% -0,12 +15,4% Brent/ICE 72,96 73,07 -0,2% -0,11 +13,0%

Von der Abwertung des Dollar profitierte auch der Ölpreis, wenngleich Trumps jüngste Verbalattacke gegen China Befürchtungen weckt, dass als Folge des Handelskonflikts die Nachfrage nach Öl zurückgehen könnte. Allerdings hat Saudi-Arabien am Donnerstag zugesichert, dass es den Markt nicht mit Öl überschwemmen werde, womit die Angst vor einem Überangebot zerstreut wurde. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 1,4 Prozent auf 70,46 Dollar. Brentöl legte um 0,5 Prozent auf 72,95 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,10 1.231,94 -0,1% -0,84 -5,5% Silber (Spot) 15,49 15,52 -0,2% -0,03 -8,5% Platin (Spot) 826,40 826,75 -0,0% -0,35 -11,1% Kupfer-Future 2,75 2,75 -0,2% -0,01 -17,7%

Gold erholte sich deutlich. Der Preis für eine Feinunze stieg um 0,6 Prozent auf 1.231 Dollar, hauptsächlich getrieben vom schwächeren Dollar. Dieser verbilligt Gold und andere Rohstoffe, die in der US-Währung bezahlt werden, für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Außerdem hat Gold in jüngster Zeit kräftig an Wert eingebüßt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

G20-TREFFEN

