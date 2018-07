Die Ölpreise geben zu Wochenbeginn nach. Auch eine erneute Twitter-Drohung des US-Präsidenten gibt keinen weiteren Auftrieb.

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 73,01 US-Dollar. Das waren 6 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...