Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zuletzt sind ein paar Tage vergangen, an welchen der Handelsstreit gefühlt nicht das Thema Nummer eins war, so die Analysten der Helaba. Dies habe sich am Donnerstagnachmittag geändert. Vertreter der EU hätten den USA gedroht, auf höhere Zölle für europäische Autos mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. ...

