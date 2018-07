Wie groß war der Anteil des am Freitag absolvierten Terminbörsen-Abrechnungstermins daran, dass der DAX den Tag und damit zugleich die ganze Woche nicht am Verlaufstief beendete? Heute könnten wir davon eine erste Ahnung bekommen, morgen, wenn mögliche "Nachwehen", d.h. mit der Abrechnung in Zusammenhang stehende Dispositionen, über die Bühne sind, sollten wir es wissen. Und man darf annehmen, dass das Lager der Bullen dieser neuen Woche nicht gerade gelassen entgegensieht.

