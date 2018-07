Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Zahlungsabwicklers Adyen mit "Overweight" und einem Kursziel von 636 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Wirecard-Konkurrent besteche durch starkes Wachstum mit hohen Margen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht im Geschäftsmodell nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Zudem hält er die Unternehmensziele nicht für aggressiv. Adyen könnte sie übertreffen./ajx Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-07-23/09:00

ISIN: NL0012969182