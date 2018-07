Amazon.com (WKN:906866) bestätigte am Mittwochmorgen, dass der Prime Day 2018 ein großer Erfolg war, mit mehr Umsatz als jedes andere Shopping-Event in der Geschichte des Unternehmens. Der Erfolg des Prime Day im vergangenen Jahr und die allgemeine Dynamik des Unternehmens haben natürlich dazu geführt, dass die Investoren schon im Voraus mit den Rekordumsätzen während des 36-Stunden-Shopping-Events gerechnet hatten. Dennoch ist es ermutigend zu hören, dass das Unternehmen einen weiteren großen Erfolg erzielt hat. Einige Investoren haben möglicherweise Bedenken gehabt, wie sich die Pannen, die das Unternehmen in den ersten Stunden des Prime Day erlitten hatte, auf die Umsätze ausgewirkt haben ....

