Die Allerthal-Werke AG (ISIN: DE0005034201) lädt ihre Aktionäre zur Hauptversammlung am heutigen Montag nach Düsseldorf. Der Konzern will den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,35 Euro je Aktie vorschlagen. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,50 Euro. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Allerthal-Werke AG einen Jahresüberschuss in Höhe von 4,12 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 1,69 Mio. Euro). ...

