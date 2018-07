Paris (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2018 war bisher definitiv kein gutes Börsenjahr für die Stahlkonzerne aus der DACH-Region, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die deutschen Konzerne lägen beispielsweise year-to-date deutlich schwächer als ihre Referenzindizes. Das Gleiche gelte für die österreichischen. Der diffuse Handelsstreit oder Handelskrieg - je nachdem, wie martialisch man das Wording einsetzen wolle - der EU mit Trump-Amerika sei Haupt-Hintergrund für die enttäuschende Performance. Dies, obwohl Europas Stahlkonzerne ihre wichtigsten Märkte eigentlich daheim in Europa hätten. Neue Handelszölle seien aber nie ein positiver Trigger. Und niemand habe derzeit eine Ahnung, wo der Konflikt hinführen könne. Auch die Research-Häuser seien vorsichtig, weil es eben starke politische Einflüsse seien und man hier stets mehrere Szenarien einkalkulieren müsse. ...

