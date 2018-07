Wien (www.anleihencheck.de) - Datenseitig steht in den USA in den nächsten Tagen eindeutig die Schnellschätzung zum Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal 2018 (Fr) im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Wirtschaftsleistung dürfte kräftig zugelegt haben. Die Analysten würden mit einem Plus von annualisiert rund 4,5% rechnen. Sicher sei, dass der private Konsum im zurückliegenden Quartal wieder stärker zugelegt habe als zum Jahresauftakt. Einen besonders großen Wachstumsbeitrag habe wohl der Außenhandel geliefert. Ausschlaggebend sei der kräftige Zuwachs bei den Exporten gewesen, bei gleichzeitig kaum veränderten Importen. Der starke Anstieg der Exporte zwischen April und Juni könnte einem Sondereffekt geschuldet sein. ...

