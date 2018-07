Hier geht's zum Video

Nachdem Donald Trump mit neuen Aussagen den Handelskrieg am Freitag wieder befeuert hatte, ging es für den DAX deutlich abwärts. Am Ende des Tages stand ein Minus von knapp einem Prozent auf der Kurstafel. Damit bleibt ihm auf Wochensicht nur ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Marktidee: SAP Die SAP-Aktie weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Die letzte Korrekturphase hatte den Anteilsschein bis Anfang März auf ein Jahrestief bei 82,05 EUR zurückgeworfen. Seither bewegt sich die Notierung wieder nordwärts und konnte dabei im Juni ein neues Rekordhoch bei 100,70 EUR markieren. Vergangenen Donnerstag legte SAP Quartalszahlen vor. Die Aktie kam darauf deutlich zurück und testet nun eine wichtige charttechnische Marke.