Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 23 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der krankheitsbedingte Rückzug von Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne stimme ihn traurig, schrieb Analyst Brian Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Marchionne werde dem Autobauer an vielen Fronten fehlen. Die Marktbewertungen dürften sinken./ajx/mis Datum der Analyse: 22.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-07-23/09:17

ISIN: NL0010877643