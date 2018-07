Liberum Capital hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Resultate für das erste Quartal seien nicht ganz so schlimm gewesen wie am Markt angenommen, hätten ihre Erwartungen aber verfehlt, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem der Anstieg der Preise für Treibstoff und Löhne hätten die Airline belastet./mis/ajx

Datum der Analyse: 23.07.2018

ISIN IE00BYTBXV33

AXC0057 2018-07-23/09:22