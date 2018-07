Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

G20-Minister warnen vor Risiken für Weltwirtschaft durch Handelsstreitigkeiten

Die Finanzminister der 20 großen Industrie- und Schwellenländer (G20) haben zum Abschluss ihres Treffens in Buenos Aires vor Risiken für die Weltwirtschaft durch Handelsstreitigkeiten und wachsende geopolitische Spannungen gewarnt. Das globale Wirtschaftswachstum sei "robust", kurz- und mittelfristige Risiken hätten aber zugenommen, warnten die G20-Finanzminister in ihrer gemeinsamen Abschlusserklärung. Dazu zählten "erhöhte Handels- und geopolitische Spannungen" sowie "globale Ungleichgewichte".

Britischer Außenminister fordert "mehr Flexibilität" in Brexit-Gesprächen

Vor seinem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Berlin hat der neue britische Chefdiplomat Jeremy Hunt die Verbundenheit seines Landes zu Deutschland betont, zugleich aber "mehr Flexibilität" in den Brexit-Verhandlungen gefordert. Deutschland sei "einer der wichtigsten Verbündeten Großbritanniens in allen Bereichen", heißt es in einer in der Nacht zum Montag veröffentlichten Erklärung des britischen Außenministers.

Trump warnt Iran: "Bedrohen Sie niemals wieder die USA"

US-Präsident Donald Trump hat den Iran mit drastischen Worten verwarnt: "Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden Konsequenzen zu spüren bekommen, die nur wenige in der Geschichte jemals zu spüren bekommen haben", schrieb Trump in einer im Kurzbotschaftendienst Twitter an den iranischen Präsidenten Hassan Ruhani gerichteten Mitteilung. "Wir sind kein Land mehr, das für Ihre verrückten Worte der Gewalt und des Todes steht, passen Sie auf!", warnte Trump, der den gesamten Tweet in Großbuchstaben schrieb.

Kubas Parlament segnet neue Verfassung einstimmig ab

Das kubanische Parlament hat am Sonntag die neue Verfassung abgesegnet, die den sozialistischen Inselstaat weiter für die Marktwirtschaft öffnen und die Rechte seiner Bürger stärken soll. Die Abgeordneten stimmten in Havanna einstimmig für die 224 Artikel der neuen Verfassung. Staatschef Miguel Diaz-Canel sprach zum Abschluss der Parlamentssitzung von einer Reform, die "die Einheit der Kubaner um die Revolution stärken" werde.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Juni +0,6% gg Vj (PROG: +0,6%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Juni +1,7% (Mai: +1,5%) gg Vj

