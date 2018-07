München (ots) -



- Ernährungsberatung in München 16 Prozent teurer als in Düsseldorf - Verbraucher entscheiden sich meistens für regelmäßige Begleitung oder Ernährungspläne - Fast 90 Prozent der gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen Gesundheitskurse



Eine professionelle Ernährungsberatung kostet durchschnittlich 72 Euro pro Stunde. Am meisten müssen Münchner bezahlen: In der bayerischen Landeshauptstadt werden für eine Stunde 78 Euro fällig. Das sind 16 Prozent mehr als in Düsseldorf. Mit 67 Euro pro Stunde ist eine Ernährungsberatung dort vergleichsweise günstig.*)



Kunden wählen am häufigsten regelmäßige Begleitung oder individuellen Ernährungsplan



"Ernährungsberatung eignet sich für alle, die dauerhaft gesünder essen möchten oder unter Allergien leiden", sagt Felix Vögtle, Geschäftsführer bei CHECK24 Profis. "Ernährungsberater unterstützen bei der Auswahl der passenden Lebensmittel, zum Beispiel zur Gewichtsreduktion, zur Steigerung der sportlichen Leistung oder aus medizinischen Gründen." Verbraucher entscheiden selbst, in welchem Umfang sie eine Beratung benötigen. In den meisten Fällen wählen sie eine dauerhafte Begleitung oder die Erstellung eines individuellen Ernährungsplans. Weniger häufig buchen sie einmalige Workshops.



Fast alle Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten für externe Gesundheitskurse



Verschreibt ein Arzt die Ernährungsberatung, werden die Kurskosten von der Krankenkasse übernommen. Immerhin 73 der 82 betrachteten Krankenkassen bezuschussen darüber hinaus externe Gesundheitskurse, u. a. zur Ernährungsberatung und übernehmen zwischen 80 und 100 Prozent der Kursgebühren.



Ernährungsberater, DJs oder Nachhilfe: Mit CHECK24 Profis den passenden Dienstleister finden



Mit CHECK24 Profis finden Verbraucher lokale Dienstleister. Hierbei reicht das Angebot von Ernährungsberatern über DJs, Fotografen und Klavierlehrern bis hin zur Nachhilfe. Nach ein paar kurzen Fragen zu ihrem Projekt erhalten Kunden in weniger als 24 Stunden mehrere Angebote von Profis aus ihrer Nähe und können die für sie beste Wahl treffen.



*)Datengrundlage: alle zwischen Dezember 2017 und Juni 2018 über CHECK24 Profis eingeholten Angebote für Ernährungsberater



