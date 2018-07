Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Eni von 18,00 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine angepassten Prognosen für den italienischen Ölkonzern, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Auslöser dafür sei die angekündigte Fusion des norwegischen Eni-Geschäfts mit dem dortigen Ölförderer Point Resources, die den Italienern in vielerlei Hinsicht Vorteile verschaffen dürfte./edh/mis Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-07-23/09:40

ISIN: IT0003132476