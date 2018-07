Es ist vielleicht nicht so spannend wie das Spotten von Trends, Indikatoren, Kauf- und Verkaufssignalen, aber Value Investing kann oft die sicherste Strategie fürs Portfolio sein, vor allem, wenn man langfristiges Vermögen aufbauen will. Wachstum ist reizvoll, aber auch mit Risiko verbunden Wachstumswerte wie Facebook können sicherlich eine Menge Vorteile bieten, aber es gibt auch ein viel größeres Risiko. Und bei Tech-Aktien geht es immer um den neuesten und wichtigsten Trend - eine Aktie kann in diesem Bereich also schnell abgehängt werden. BlackBerry ist ein perfektes Beispiel für eine Tech-Aktie, die sich neu erfinden musste, nachdem sie nicht in der ...

