Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Covestro vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Die Veröffentlichung der Kennziffern dürfte kein großes Ereignis mehr sein, da der Finanzchef des Chemiekonzerns bereits habe verlauten lassen, dass der operative Gewinn (Ebitda) sehr nahe an der Marke von einer Milliarde Euro liegen werde und die Ziele für den freien Barmittelfluss angehoben worden seien, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144